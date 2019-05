Cobra Kai: YouTube Red rinnova la serie per una terza stagione

Cobra Kai è stata rinnovata ufficialmente per la terza stagione su YouTube Premium, come confermato in queste ore da Variety. La seconda stagione dello show ha debuttato lo scorso 24 aprile e ora è arrivato l'annuncio ufficiale che si proseguirà anche con un terzo ciclo di episodi per la serie sequel del cult anni '80, Karate Kid.

Nella prima stagione di Cobra Kai, Johnny Lawrence ha riaperto il dojo Cobra Kai, introducendo il suo stile di karatè alla nuova generazione di allievi.

Daniel LaRusso, interpretato nuovamente da Ralph Macchio, è diventato un uomo d'affari di successo e si scontrerà con Lawrence, facendo rinascere la loro antica rivalità.

Nella seconda stagione, dopo la controversa vittoria di Cobra Kai ai campionati All Valley, LaRusso decide di aprire il suo dojo chiamato Miyagi-do, in onore del suo defunto mentore, il maestro Miyagi.



La prima stagione di Cobra Kai ha ottenuto un punteggio d'approvazione del 100% su Rotten Tomatoes, con il primo episodio che ha raccolto oltre 55 milioni di visualizzazioni.

Il trailer della seconda stagione di Cobra Kai è stato diffuso agli inizi di aprile e ora, un mese dopo, è arrivato l'annuncio del rinnovo ufficiale per la terza stagione, come aveva anticipato a febbraio John Hurwitz, produttore esecutivo e sceneggiatore dello show.

L'anno scorso era stato annunciato che uno storico villain di Karate Kid stava per fare ritorno nella seconda stagione. Non resta che vedere tutti gli episodi della seconda stagione di Cobra Kai in attesa della terza.