Cobra: Robert Carlyle e Victoria Hamilton nella nuova serie politica inglese

Robert Carlyle e Victoria Hamilton saranno i protagonisti di Cobra, nuova serie britannica di stampo politico che verrà mandata in onda il prossimo autunno da Sky.

La serie, composta da sei parti, è prodotta dalla stessa New Pictures che ha finanziato Catherine The Great, e sarà incentrata su quel che accade tra i corridoi degli uffici della politica britannica quando l’intera nazione è minacciata da una crisi. Non molto dissimile da quello che sta accadendo attualmente - e proprio in questi giorni - nel paese di sua Maestà in seguito agli accordi sulla Brexit.

La serie ruoterà attorno a un'oscura emergenza nazionale che minaccia di mettere in subbuglio il Regno Unito, con i il team COBRA, composto dai magiori esperti della nazione in fatto di crisi e pianificazione, insieme ai politici più esperti, cercano di assicurare la protezione del popolo britannico. Il Primo Ministro e il capo del suo staff dovranno fare i conti con alcune decisioni impossibili e inaspettate, unitamente alle enormi pressioni che ricevono nelle loro vite private. Non devono quindi soddisfare le necessità delle loro vite pubbliche e dei loro familiari, ma dovranno affrontare anche gli oppositori politici, che utilizzeranno ogni loro piccola debolezza per destabilizzare il loro potere.

Le riprese di Cobra sono già in corso e il lancio dovrebbe avvenire per il prossimo autunno. Alla sceneggiatura degli episodi c’è Ben Richards, già attivo con The Tunnel Sabotage e Strike: The Cuckoo’s Calling, mentre tra i produttori esecutivi troviamo Charlie Pattinson, Jonathan Young, Nicola Larder e lo stesso Richards.

Riguardo al suo ruolo Carlyle ha commentato: “Non vedo l’ora di interpretare il Primo Minstro in questa storia che sembra troppo vera per essere inventata. Cobra è assolutamente elettrizzante per il suo sguardo come dramma politico, ma ha anche l’umanità al suo centro”.