Coca-Cola fa rivivere la New Coke grazie a Stranger Things (video)

Nonostante Netflix abbia insistito per anni sul non voler introdurre pubblicità nel proprio servizio di streaming, ha unito il suo marchio a quello di un colosso come la Coca-Cola in un promo per la terza stagione di Stranger Things.

Dopo la pubblicazione dei character poster di Stranger Things, arriva adesso un nuovo video. Nel filmato compare addirittura la New Coke, la bevanda – poi rivelatasi un fiasco clamoroso - che la multinazionale tentò di lanciare nel 1985, cambiando per la prima volta in 99 anni la celebre formula segreta.

Sui profili social e sul canale Youtube di Coca-Cola, da martedì, si parla di una serie limitata di lattine distintive che sarà disponibile attraverso canali di vendita selezionati. I Duffer Brothers hanno anche diretto uno spot in co-branding promuovendo la terza stagione della serie, che debutterà in streaming il prossimo 4 luglio. Il video, che sarà proiettato anche nei cinema, è ispirato a un vero spot della New Coke dell’epoca. Mostra alcuni personaggi della serie in un cinema, con le loro New Coke e gli immancabili popcorn. La colonna sonora si trasforma presto nel tema di Stranger Things, mentre il logo Coca-Cola viene capovolto e mostrato sottosopra.

Il colosso delle bevande gassate non è l'unico grande marchio che si lega all'attesa serie fantasy-horror. Pochi giorni fa anche la Lego ha annunciato un set Stranger Things.