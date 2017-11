Cocaine Godmother: Catherine Zeta-Jones signora della droga nel primo trailer

Dopo aver recitato nei panni dinella premiatadi casa, la Premio Oscartornerà presto in Tv nella serie, basata sulla vera storia della signora della droga

Come dice il trailer, ancora prima di El Chapo e di Pablo Escobar, la Restrepo fu una delle più famigerate boss femminili del mondo della droga, responsabile di quasi 200 omicidi mentre si occupava dei trasporti di cocaina tra Colombia e Stati Uniti d'America. Secondo la sinossi del film, "la donna introdusse l'uso di belle donne, anziani e bambini come muli, pensando anche alle valige a doppio fondo per facilitare il contrabbando della droga".



Cocaine Godmother sarà una produzione esclusiva Lifetime e vedrà nel cast anche Carlos Rodriguez, Juan Pablo Espinosa e Raul Mendez. La premiere della serie andrà in onda il prossimo 18 gennaio in territorio americano.