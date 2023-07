Codacons contro Chiara Ferragni in Sicilia: 'non sei gradita, vai via'

La guerra tra Codacons ed i Ferragnez si arricchisce di un altro capitolo. Questa volta però il protagonista non è Fedez, ma l’influencer più popolare del nostro paese che è finita nel mirino di Codacons Sicilia dopo le polemiche degli ultimi giorni.

In un comunicato diffuso all’Adnkronos, Codacons Sicilia afferma che “da Chiara Ferragni una grave offesa verso la Sicilia e i cittadini siciliani, e una brutta dimostrazione di insensibilità che la rendono una ospite non gradita sull'isola”, e per tale ragione ha invitato la Ferragni ad abbandonare l’isola immediatamente “e a scusarsi col popolo siciliano per la grave mancanza di rispetto e per l'insensibilità dimostrata attraverso le sue foto”.

Il Codacons spiega che qualora ciò non dovesse avvenire, è pronta una raccolta firme sul web in cui “i cittadini siciliani potranno chiedere l'allontanamento dell'influencer dalla nostra regione”.

Ma da dove nasce la polemica? Da alcune foto scattate a bordo dello yacht al largo di Salina, mentre a Palermo e Catania erano in corso i gravi incendi di cui hanno parlato i principali TG negli ultimi giorni. Secondo molti tali foto sono state irrispettose. L’imprenditrice digitale dal suo canto ha invitato ad “evitare polemiche sterili” ed ha raccontato di aver visto con i suoi occhi la devastazione subita dall'isola.