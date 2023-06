Cody Longo, svelata la causa di morte dell'attore de Il tempo della nostra vita

Era il febbraio 2023 quando Cody Longo morì all'età di 34 anni; oggi, a quattro mesi di distanza, scopriamo la causa che ha portato al decesso l'attore ricordato soprattutto per la sua partecipazione ne Il tempo della nostra vita (Days of Our Lives in lingua originale): stando all'autopsia, si tratta di abuso di alcol.

In particolare, il rapporto ottenuto da TMZ mette in luce un "abuso cronico di etanolo" e il ritrovamento del corpo in una stanza disseminata di bottiglie d'alcol. La polizia era l' poiché intenta a condurre un controllo di salute richiesto dalla moglie di Longo, Stephanie. Sappiamo tutti quali siano gli effetti più nefasti della dipendenza: nel dicembre 2020, per esempio, Tiziano Ferro raccontò il rischio di cirrosi epatica derivante dai continui abusi.

"Cody era tutto il nostro mondo" ha dichiarato in precedenza Alex Gittelson, rappresentante dell'attore. "Io e i bambini siamo a pezzi, indicibilmente devastati. Era il miglior papà e il miglior padre. Ci mancherà per sempre, lo porteremo nel cuore".

Classe '88, Cody Longo nacque a Littleton il 4 marzo e recitò nei film Fame, Ragazze nel pallone - Lotta finale e Ball Don't Die, a cui si aggiunge la serie TV Medium; inoltre, nel 2009 figurò in un episodio di Three Rivers. Eppure l'attore viene ricordato soprattutto per aver interpretato Nicholas Alamain ne Il tempo della nostra vita (Days of Our Lives), soap opera statunitense che va in onda fin dal 1965. La serie racconta gli amori e gli intrighi della cittadina immaginaria di Salem, situata nell'Illinois, dove un insieme di tragedie, amori e amicizie si verifica in un ambito strettamente ospedaliero.

Nel 2022 l'attore fu arrestato a Clarkesville, nel Tennessee, con l'accusa di aggressione domestica, mentre nel 2013 venne arrestato a Los Angeles per guida in stato di ebbrezza; di conseguenza, ricevette l'ordine di frequentare corsi di educazione sull'alcol, a cui si aggiunsero tre anni di libertà vigilata. Purtroppo, il suo non è un caso isolato: Mike Flanagan di Doctor Sleep ha dichiarato di essere alcolista.