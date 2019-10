Un cofanetto in edizione ultra limitata de I Simpson in vendita a $ 600!

Twentieth Century Fox Home Entertainment ha pubblicato un cofanetto in versione super limitata che contiene le prime 20 stagioni de I Simpson, raccolte in ben 79 DVD per un totale di 441 episodi. Ne sono stati prodotti soltanto mille esemplari, acquistabili solo su Best Buy per $ 549,99 e su Walmart per $ 599,99.

La spedizione è prevista per il 3 dicembre. Il cofanetto risulta già esaurito su Amazon, per cui le possibilità per chi desidera accaparrarsene una copia si assottigliano ulteriormente.

"Un viaggio a Springfield per assistere alle avventure di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie" recita la descrizione del cofanetto, "dai loro umili e commoventi inizi in Un Natale da cani e attraverso tutte le avventure selvagge delle loro prime venti stagioni, con episodi iconici come Marge contro la Monorotaia, Bart il Grande, Si trasloca solo due volte e il leggendario Chi ha sparato al signor Burns?, in due parti. L'amata serie ha vinto 34 Emmy e ha presentato al mondo l'apparizione di molte guest star a interpretare personaggi diventati tra i preferiti dai fan, come Kelsey Grammer nei panni della mente criminale Telespalla Bob, Glenn Close, che ha interpretato brillantemente Mona Simpson, la madre amorevole e dolce di Homer, e Albert Brooks nei panni del genio del male Hank Scorpio."

Una buona notizia per i fan della famiglia gialla più famosa della TV, un po' meno... per le loro tasche. Non osiamo immaginare poi i dubbi e le indecisioni di chi sarà costretto a scegliere tra il cofanetto de I Simpson e l'Infinity Saga Box del Marvel Cinematic Universe, anch'esso in vendita a una cifra proibitiva per i più.

I fan de I Simpson attendono anche per la stagione 31 il tradizionale episodio di Halloween, in cui è prevista una parodia di Stranger Things.