Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati: l'annuncio della star di Riverdale

Negli ultimi mesi le voci sulla rottura tra Lili Reinhart e Cole Sprouse si sono fatte sempre più insistenti, e ora è finalmente arrivata la conferma da parte di uno dei diretti interessati: le star di Riverdale si sono separate definitivamente lo scorso marzo.

"Lili ed io ci siamo inizialmente separati a gennaio di quest'anno, e la separazione definitiva è avvenuta a marzo" ha spiegato infatti Sprouse, interprete nella serie di Jughead Jones, tramite un post su Instagram. "Che incredibile esperienza ho vissuto, mi sentirò sempre fortunato e grato di aver avuto l'opportunità di innamorarmi. Le auguro tutto l'amore e la felicità possibile d'ora in avanti. Questo è ciò che ho da dire, qualsiasi altra cosa sentiate non ha importanza. Inoltre, il suo film uscirà molto presto! Sono sicuro che è stata incredibile come in ogni altra cosa che fa. Grazie ragazzi."

Le parole dell'attore sono arrivate poche ore dopo le dichiarazioni di Lili Reinhart sulla sua battaglia contro la depressione: in seguito all'intervista, l'attrice ha dovuto chiarire sui sosical che la situazione non aveva niente a che vedere con la sua relazione con Sprouse.

La pellicola a cui Sprouse fa riferimento nel post è Chemical Hearts, dramma romantico ispirato al romanzo dell'autrice Krystal Sutherland che vedrà la Reinhart al fianco di Austin Abrams. Il film debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 21 agosto.

