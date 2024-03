Colin Farrell è un investigatore privato nell'accattivante trailer della serie tv Sugar

Colin Farrell veste i panni di un investigatore privato nella nuova serie televisiva targata Apple TV+, Sugar, della quale è stato distribuito online il primo trailer. Per l'attore irlandese sarà un periodo ricco di novità sul piccolo schermo, visto che interpreterà Oswald Cobblepot/Pinguino nella serie tv dedicata al personaggio.

In Sugar, Colin Farrell interpreta John Sugar, un investigatore privato assunto per trovare la nipote scomparsa del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Addentratosi nel caso della misteriosa scomparsa della giovane, Sugar inizierà a scoprire i segreti della famiglia Siegel, che non erano mai finiti sotto i riflettori.

"Un'altra splendida giornata in California" narra il protagonista nel trailer di Sugar "Qui fuori sono uno dei buoni. Ma buono e cattivo possono dipendere dall'occhio di chi guarda". Le cose per John Sugar inizieranno ben presto a prendere una brutta piega:"Qualcuno una volta ha detto 'Ribalta il mondo di lato e tutto quello che non è fissato finirà a Los Angeles'. Dopo tutto questo tempo, questo posto sta iniziano a capovolgermi?". Con questa frase si conclude il trailer.



Nel cast di Sugar insieme al protagonista di The Penguin Colin Farrell, anche Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan, James Cromwell, Anna Gunn, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Sydney Chandler e Alex Hernandez.

Il via libera alla serie Sugar è del 2022 ma soltanto ora è stato distribuito il primo trailer e la serie sarà disponibile dal 5 aprile.