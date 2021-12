Colin Farrell, nuovo ruolo in tv: sarà in Sugar, dall'autore di Io Sono Leggenda

Nei giorni scorsi abbiamo saputo che sarà il protagonista dello spin-off di The Batman sul Pinguino, ma non sarà l'unico impegno in una serie tv nell'immediato futuro di Colin Farrell: lo vedremo anche in Sugar (titolo provvisorio), una detective story creata da Mark Protosevich, sceneggiatore di Thor e Io Sono Leggenda.

La nuova serie è descritta come "gender-bending", cosa che aprirebbe le porte a una serie di prospettive intriganti, e stando a quanto riporta Deadline, che ha pubblicato la notizia in esclusiva, per aggiudicarsela Apple TV+ ha battuto Netflix dopo un acceso braccio di ferro.

Sugar sarà prodotta da Simon Kingberg (X-men) insieme a Audrey Chon e Scott Greenberg, mentre sia Colin Farrell sia Mark Protosevich figureranno tra i produttori esecutivi. Sempre con Apple TV+, Simon Kingberg è fresco di rinnovo per quanto riguarda Invasion, serie di fantascienza che ha creato, scritto e prodotto insieme a David Weil.

Sulla trama della nuova serie c'è ancora un certo riserbo, ma a quanto pare dovrebbe trattarsi di una versione contemporanea ambientata a Los Angeles della storia di un detective privato.

Colin Farrell è reduce da un ruolo nella mini-serie drammatica The North Water, basata sull'omonimo romanzo di Ian McGuire, in cui ha recitato insieme a Jack O'Connell.

Per altri approfondimenti, se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata al trailer di The North Water.