Colin Farrell svela il suo Batman preferito...e non è Robert Pattinson!

L'attore Colin Farrell, che molto presto tornerà nel mondo di The Batman grazie alla nuova serie tv The Penguin, uno spin-off sequel del film del 2022, è stato intervistato da MovieWeb e durante la chiacchierata ha rivelato i suoi attori preferiti del franchise di Batman.

L'attore ha espresso la sua ammirazione per l'interpretazione di Joker di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro, affermando: "I miei attori o film preferiti di Batman... voglio dire, sicuramente al primo posto c'è Heath. Heath ha fatto qualcosa di incredibile, no? Però, si, ci sono state così tante interpretazioni che ho ammirato nel corso degli anni, per la saga di Batman. Adoro Jack Nicholson, sempre nei panni del Joker."

Provando ad essere diplomatico, poi, Colin Farrell ha eletto il suo Batman preferito, ma ha scelto il cuore al posto del collega Robert Pattinson, che interpreta il cavaliere oscuro nella nuova saga cinematografica di cui anche lui fa parte: “Non me ne voglia Robert, ma ho un debole per Michael Keaton. È una questione di cuore, capite? Perché avevo forse 10 o 11 o 12 anni o giù di lì quando ho visto il Batman di Michael Keaton per la prima volta e, insomma, ne ero semplicemente ossessionato. Ma come ha detto Christian Bale qualche tempo fa: il bello di questi personaggi è che resistono al tempo e si evolvono, e passano di attori straordinari in attori straordinari, e si offrono a molteplici interpretazioni diverse".

Ricordiamo che dalla prossima settimana Colin Farrell sarà protagonista di Sugar, nuova attesissima serie tv Apple TV+ che lo vedrà tornare alle atmosfere da neo-noir di True Detective 2.

