Colin Farrell trasloca su Netflix dopo The Penguin: annunciata la sua nuova serie!

Dalle atmosfere dark di The Pinguin Colin Farrell saluta Gotham per approdare alla nuova serie thriller Netflix firmata da Edward Berger.

Colin Farrell sarà protagonista della nuova serie dal regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale su sceneggiatura di Rowan Joffe (28 settimane dopo): lo show adatterà il romanzo di Lawrence Osborne dal titolo The Ballad of a Small Player. Farrell interpreterà i panni di Lord Doyle, un giocatore d'azzardo che si spaccia per Lord malgrado sia il semplice figlio di venditore di aspirapolvere: la storia, ambientata in un casinò di Macao, segue l'uomo attraverso le sue fortunate truffe fino a quando incontrerà uno spirito che potrebbe condurlo finalmente verso la retta via. La serie thriller non ha ancora una data di inizio delle riprese ma toccherà incastrarsi nella fitta agenda dell'attore.

Oltre lo show spin-off di The Batman che andrà in onda nell'autunno 2024, Farrell approderà su Apple TV+ nel ruolo di un detective privato alla prese con le misteriose indagini di una donna scomparsa come vediamo nel trailer di Sugar. Oltre il piccolo schermo, la star di Gli Spiriti dell'Isola è attualmente sul set del film drammatico Sony A Big Bold Beautiful Journey con co-protagonista Margot Robbie nei panni di due sconosciuti che condivideranno un incredibile viaggio insieme.

