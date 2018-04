Colin Salmon, attore già noto ai fan di Arrow, si è unito al cast di Krypton

Intitolato "The Rankless Initiative”, lo scorso episodio di Krypton ha presentato al pubblico del piccolo schermo due nuovi personaggi, di cui uno è interpretato da un volto già noto a tutti i fan di Arrow: si tratta di Colin Salmon, l’attore che nelle prime stagioni del serial ha vestito i panni di Walter Steele!

Apparso sotto forma di ologramma, Salmon interpreta un terrorista del gruppo noto come Black Zero, ma non è chiaro se sia addirittura il leader Jax-Ur, un individuo menzionato da Jayna Zod di cui, a quanto pare, non esistono foto certificate. Finora lo show ha invero svelato pochissime informazioni sul Black Zero, limitandosi a descriverlo come il principale antagonista della corrotta teocrazia governata dalla Voce di Rao.

Non sappiamo effettivamente chi faccia parte di Black Zero, ma il loro gruppo è stato usato come copertura per le azioni che i genitori del protagonista Seg-El hanno dovuto intraprendere per proteggere la Fortezza della Solitudine di suo nonno.

Nei fumetti DC Comics esistono varie interpretazioni di Black Zero. Il primo fu un supervillain creato nel 1968, un personaggio direttamente responsabile della distruzione di Krypton. Poi c’è stata la cosiddetta “Organizzazione Black Zero”, una cellula terroristica kryptoniana che progettò e rilasciò il Black Zero Virus affinché questo attaccasse la tecnologia della Fortezza della Solitudine di Superman.

Dopo essere stato inavvertitamente attivato, questo, allo scopo di distruggere la Terra, condusse Superman e la Legione dei Super-Eroi su una versione distorta di Krypton. La stessa organizzazione si oppose poi alla pratica kryptoniana che prevedeva la creazione di cloni affinché questi lavorassero come schiavi, dando inizio alla cosiddetta “Guerra per i Diritti dei Cloni” che durò addirittura un millennio.

In Man of Steel, invece, Black Zero era il nome della nave madre di Zod, che si librava su Metropolis mentre lui e i suoi sottoposti provenienti dalla Zona Fantasma combattevano contro Superman.

Oltre al ruolo avuto in Arrow, Salmon è noto per aver preso parte in Alien vs. Predator, Resident Evil e The World is Not Enough. Recentemente è comparso anche in 24: Live Another Day e Criminal, il film con Ryan Reynolds e Gal Gadot.