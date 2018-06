Colleen Wing e Misty Knight insieme nella clip di Luke Cage 2

I Marvel Studios hanno diramato in rete una nuova clip ufficiale dalla seconda stagione di Luke Cage che vede il primo team-up tra le Figlie del drago. Potete trovarla dopo il salto.

Mike Colter riprende i panni dell'eroe dei fumetti Marvel in questa seconda stagione. Stavolta a dar filo da torcere all'eroe ci penserà Bushmaster, interpretato da Mustafa Shakir. Nel cast rivedremo anche Simone Missick, Rosario Dawson, Alfre Woodard, Danny Johnson e Theo Rossi. Tra le new entry anche Gabrielle Dennis, Thomas Q. Jones ed il compianto Reg E. Cathey. L'attore Finn Jones, interprete di Danny Rand/Iron Fist, sarà una guest-star.

Colter aveva interpretato Cage già in una serie stand-alone a lui totalmente dedicata ma anche nella prima stagione di Jessica Jones e, successivamente, nella miniserie The Defenders che riuniva, tutti insieme, Cage, Daredevil, Jessica Jones e Iron Fist.

Questa la sinossi diffusa dalla Marvel: "Dopo aver riabilitato il proprio nome, sulle strade di Harlem Luke Cage è diventato una celebrità con una reputazione inscalfibile come la sua pelle. Ma questa visibilità non ha fatto che aumentare il suo bisogno di proteggere la comunità e di scoprire chi è in grado di salvare e chi no. Con l'ascesa di un altro temibile nemico, Luke è costretto a varcare il confine sottile che separa gli eroi dai cattivi."

La seconda stagione debutterà a giugno.