Che collegamento c'è tra la scomparsa di Rick e i nuovi villain di FTWD?

Il punto d'intersezione tra Fear The Walking Dead e la serie madre sembra essere sempre più vicino: i riferimenti agli eventi di The Walking Dead sono in costante aumento, in particolare per quanto riguarda la misteriosa scomparsa di Rick Grimes.

Il quattordicesimo episodio della quinta stagione di Fear The Walking Dead sembra aver regalato agli spettatori e ai protagonisti ulteriori indizi in tal senso: sembra infatti sempre più concreta la pista che porterebbe ad identificare i nuovi villain dello spin-off con i misteriosi personaggi responsabili della sparizione di Rick Grimes, sulla quale il film in arrivo dovrebbe fare finalmente luce.

Nel corso dell'episodio vediamo infatti acuirsi i sospetti di Al riguardo a un possibile collegamento tra Virginia e il soldato Isabelle, che abbiamo conosciuto come parte della misteriosa organizzazione CRM coinvolta, appunto, nel "rapimento" di Rick che avverrà di lì a sette mesi. "Stanno lavorando per costruire qualcosa di più grande, qualcosa di meglio. Dicono che non è per il presente, ma per il futuro" ha rivelato ad Al e Morgan il sopravvissuto Tom.

La comparsa dei nuovi villain sembra aver fatto bene a Fear The Walking Dead, che con quest'ultimo episodio sembra aver recuperato parte degli ascolti persi negli ultimi tempi. Il fascino della serie principale, evidentemente, gioca un ruolo fondamentale.