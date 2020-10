Il Collegio 5: Rebecca da grande vuole fare 'la Chiara Ferragni', l'influencer perplessa

"Cosa vuoi fare da grande?" "Chiara Ferragni". E' stata questa la risposta che ha dato Rebecca Mongelli, 15enne di Sesto Fiorentino, nella prima puntata de Il Collegio 5 che ha preso il via nella serata di ieri. Rebecca infatti vuole diventare un'influencer, ed intende seguire le orme del suo idolo.

"Mi piace lanciare mode. Infatti mi sento una mini Ferragni. Per me le fantasie animalier sono fondamentali per esprimere il mio modo di essere. Ho una borsa bellissima con le mie iniziali, RM. A me piace vestirmi bene e farmi le foto tutte le sere di come sono vestita. Vado a buttare la spazzatura vestita bene e con il telefono in mano” ha affermato nel video di presentazione, che ovviamente non è passato inosservato ed è immediatamente diventato virale.

A suscitare la reazione della stessa influencer e modella milanese, però, è stata la risposta data alla sorvegliante, a cui ha affermato che "nella vita voglio fare Chiara Ferragni".

La frase è ovviamente anche finita all'orecchio della Ferragni, che ha risposto al video pubblicato da Trash Italiano con tre faccine che esprimono la sua perplessità.

Chiara Ferragni qualche settimana fa ha annunciato la sua seconda gravidanza, con una fotografia del piccolo Leone. L'influencer darà alla luce una bambina.