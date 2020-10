Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 rinnovato per una nuova stagione

Il Collegio è da poco partito con la sua quinta edizione ma, visto il grande successo sembra che gli alti vertici della Rai abbiano deciso di rinnovare il docu-reality già per una sesta stagione che andrà in onda nella prossima stagione televisiva.

L'edizione attualmente in corso è stata spostata presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone ed è ambientata negli anni '90, più precisamente nel 1992. Si tratta di un anno importantissimo per l'Italia, segnato dallo scoppio di Tangentopoli e dai terribili omicidi di Falcone e Borsellino.

Gli studenti che nel corso degli scorsi anni erano 20, quest'anno sono stati aumentati di un'unità. La classe è composta da studenti che hanno un'età compresa tra i 14 e i 17 anni e la voce narrante così come nelle prime edizioni sarà quella di Giancarlo Magalli, il famoso presentatore Rai che aveva doppiato anche Filottete nel film di animazione della Disney Hercules. Negli ultimi due anni invece il ruolo di narratore era stato affidato a Eric Alexander e Simona Ventura.

Il Collegio ormai si sa che è un vero e proprio fenomeno social e, il mondo del web ha già eletto i suoi preferiti per questa quinta edizione. Stiamo parlando di Sarah Altobello che ha fatto sorridere in tanti non solo per il suo forte accento barese ma anche per i suoi vani tentativi di corrompere la sorvegliante con prodotti caseari ed Andrea Di Piero, il giovane politico nell'animo che soffre per l'impossibilità di indossare giacca e cravatta. Ne vedremo sicuramente delle belle.