Il Collegio, nella nuova stagione arriva un volto famoso: i fan appezzano!

In vista della nuova stagione de Il Collegio, la Rai sta preparando un cast d’eccezione. Nelle scorse ore, la TV di Viale Mazzini ha infatti ufficializzato che Stefano De Martino sarà la voce narrante dello show.

La notizia è arrivata direttamente sui profili social dello show, e segna un’ulteriore ascesa del conduttore partenopea tra i volti della Rai: dopo aver condotto Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, La Notte della Taranta e TIM Summer Hits, l’ex fidanzato di Belen narrerà le vicende dei collegiali, parallelamente a Bar Stella e De Martino Live che verrà trasmesso il 14 e 21 Dicembre prossimo e che si configura come uno show d’ispirazione puramente teatrale.

“Il 2001 chiama, Stefano De Martino risponde. Ecco a voi la voce che ci accompagnerà nel nuovo viaggio firmato Il Collegio” si legge nel post, che ha subito racimolato migliaia di like e reaction, con i fan che sembrano apprezzare la scelta di portare nel cast una personalità giovane ed amata da tutti. Nonsono mancate le voci fuori dal coro: in molti lo paragonano già ad Amadeus ed affermano che “ormai è ovunque”, ma questo nuovo step della sua carriera lascia poco spazio alle interpretazioni: la Rai vuole puntare forte su De Martino e chissà che nel 2025 a condurre il Festival di Sanremo, quando Amadeus lascerà, non ci sarà proprio lui, magari in compagnia di Alessandro Cattelan che è un altro giovane sul trampolino di lancio.