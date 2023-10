La collezione maledetta: la serie tv animata di Dreamworks sembra spettacolare!

La piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha svelato il trailer ufficiale de La collezione maledetta, la nuova serie televisiva animata creata da DreamWorks Animation in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming a partire dal 27 ottobre prossimo, giusto in tempo per Halloween 2023.

Come anticipato dal trailer ufficiale de La collezione maledetta, disponibile all'interno dell'articolo, la storia al centro della serie parte quando una maledizione di famiglia che dura da generazioni trasforma Alex Vanderhouven in pietra: toccherà ai suoi due figli, Pandora e Russ, e a sua moglie Sky, restituire gli antichi reperti rubati dai loro antenati per riuscire a spezzare per sempre il temibile incantesimo.

La serie per famiglie, creata e prodotta a livello esecutivo da Jim Cooper ("Dragons") e Jeff Dixon ("Hurricane – Allerta uragano"), vede l'amato attore e regista John Krasinski in qualità di produttore, e vanta un cast di doppiatori che include la candidata agli Emmy Gabrielle Nevaeh ("Monster High") nel ruolo di Pandora, Andre Robinson ("A casa dei Loud") nel ruolo di Russ, la candidata agli Emmy Lyric Lewis ("Waffles + Mochi") nel ruolo di Sky, il vincitore del SAG Award Reid Scott ("Veep - Vicepresidente incompetente") nel ruolo di Alex e anche il mitico Robert Englund nel ruolo di Cornelius.

