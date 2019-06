Colman Domingo di Fear the Walking Dead torna a parlare del personaggio di Madison

Fear the Waling Dead continua il suo sviluppo narrativo con la quinta stagione uscita lo scorso 2 giugno. Nonostante il proseguo degli eventi, molti fan non hanno ancora accettato la dipartita del personaggio di Madison Clark durante la stagione precedente.

Un'uscita dalla storyline principale che l'attrice Kim Dickens non aveva richiesto, e quindi frutto di una scelta di scrittura da parte degli sceneggiatori. Sempre i fan avevano mostrato su twitter il desiderio di rivolere il personaggio in Fear the Walking Dead lanciando l'hashtag #BringBackMadison. Ma l'operazione, almeno finora, non è servita a far reintegrare il suo personaggio.

A tornare sull'argomento ci ha pensato anche l'attore e regista Colman Domingo, ex collega sul set della Dickens, che ha voluto sottolineare la sua vicinanza all'attrice nonostante non faccia più parte del cast:

"Non parliamo mai dello show. Noi siamo amici anche fuori dal set. Quando ci incontriamo ridiamo e scherziamo, parliamo e facciamo tutto quello che fanno due amici. Ti ritrovi a lavorare con le persone per sedici ore al giorno, e ti senti di conseguenza vicino a loro. Questo va oltre lo show. La gente è ancora rimasta sconcertata dal fatto che non lavoriamo più insieme, però io la vedo per tutto il tempo".

Domingo ha poi parlato del suo personaggio e del timore di vederlo perire durante la serie:

"Penso di essere preparato all'evento. Se mi dovessero dire che in questa stagione o nella prossima potrei ricevere un morso, allora ok. Andrà tutto bene. A dire la verità non ho più questa paura. Questa è la natura dello show e io credo che Strand abbia ancora molto da dire. Ma chi lo sa? Se faranno altre scelte andrà bene lo stesso".

Fear the Walking Dead è lo spin-off della celebre serie The Walking Dead. La quinta stagione è composta da otto episodi di cui l'ultimo uscirà il prossimo 21 luglio. C'è molta attesa da parte degli appassionati per questi nuovi episodi, nonostante il record negativo registrato dalla premiere.