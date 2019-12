La colonna sonora di The Witcher è pronta a essere pubblicata, ma dipende da Netflix

Se anche voi, come Joey Batey, non riuscite a togliervi dalla testa "Toss a coin to your Witcher", probabilmente sarete felici di sapere che la colonna sonora di The Witcher è pronta per essere pubblicata, anche se al momento non si sa quando potrebbe avvenire.

Sonya Belousova, che ha composto la colonna sonora insieme a Giona Ostinelli, ha infatti condiviso su Instagram qualche informazione a riguardo e ha spiegato che ora dipende da Netflix, che dovrà dare il via libera per la pubblicazione e solo allora si potrà avere una stima più precisa dei tempi necessari.



"La colonna sonora è pronta e non vedo l'ora che venga pubblicata, ma al momento non c'è una data prevista d'uscita, dato che sta a Netflix farlo succedere o meno", scrive infatti Belousova. La musicista ha anche spiegato che per ora sono state distribuite ufficialmente solo 4 canzoni (Geralt of Rivia, Toss A Coin To Your Witcher, The Song of The White Wolf, The Last Rose of Cintra), tramite il loro canale Soundcloud. Tutto ciò che è presente su Youtube e affini, invece, "sono leak di bassa qualità e, in alcuni casi, canzoni che non hanno nulla a che fare con lo show".



Belousova ha invitato i fan della serie a far sapere a Netflix quanto desiderino la colonna sonora ufficiale di The Witcher, offrendo infine uno sguardo all'elenco di tracce presenti.

Restando in tema, nelle ultime ore la showrunner Lauren Hissrich ha spiegato l'importanza delle musiche nel "bilanciare i toni tra il dramma e il comico" nello show, portando l'esempio di una scena tra Geralt e Yennefer. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla recensione di The Witcher.