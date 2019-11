Il colpo di scena riguardante Amelia in Grey's Anatomy non è affatto piaciuto ai fan

All'interno della sedicesima stagione di Grey's Anatomy molti colpi di scena hanno avuto come protagonista il personaggio di Amelia Shepard. Ma la rivelazione dell'ultimo episodio sembra non essere piaciuta ai fan che hanno reagito con delusione e rabbia attraverso alcuni post su twitter.

Uno degli episodi precedenti, il settimo precisamente, ha visto i fan infuriati con Owen Hunt per via della delicata situazione riguardante l'aborto di una paziente. Ma adesso quella rabbia potrebbe addirittura aumentare per via del plot twist avvenuto dopo gli ultimi minuti di Let's All Go to the Bar che ha coinvolto il personaggio interpretato da Caterina Scorsone, indirettamente collegato sempre con Owen.

Gli spettatori che stanno guardando la serie sanno che la dottoressa Amelia Shepard ha una relazione con i dottore Atticus Lincoln e che i due sono in attesa di un bambino. Ma durante il finale dell'episodio assistiamo a un dialogo tra Amelia e un medico durante la visita per un'ecografia. Quest'ultima dice alla dottoressa che è tutto ok, solo che lei non è incinta di venti settimane, bensì di ventiquattro. A quel punto Amelia risponde sbalordita "No, non è possibile. Perché questo vorrebbe dire che.. Oh mio Dio. No!".

Questo significa molto semplicemente che il bambino che aspetta potrebbe essere di Owen. Un risvolto narrativo che ha scatenato quindi le ire dei fan che hanno reagito nel modo più disperato. Tra i commenti su twitter, infatti, è possibile leggere la disperazione per la rivelazione o commenti delusi che sperano che il padre sia Lincoln e non Owen.

Vi ricordiamo infine che la serie viene trasmessa negli Stati Uniti dal network ABC, mentre in italia è disponibile sul canale satellitare Fox Life di Sky.