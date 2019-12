Un colpo di scena in Watchmen è stato ispirato da un film. Scopriamo quale

Uno dei più grandi plot twist all'interno di Watchmen, la serie TV di HBO sequel dell'opera originale di Alan Moore e Dave Gibbons, riguarda il personaggio di Ozymandias. Per realizzarlo è stato preso come fonte d'ispirazione un film del 2005 molto apprezzato da Damon Lindelof.

Il finale shock di Watchmen ha regalato al pubblico molte delle risposte che stava attendendo. Alcune di esse hanno un elemento in comune: Adrian Veidt. Al personaggio interpretato da Jeremy Irons, infatti, sono collegati molti degli enigmi di Watchmen, uno su tutti il misterioso passato di Lady Trieu.

In pochi, però, si sarebbero aspettati una storia ispirata da un film che sembra avere poco in comune con lo show di HBO. L'autore di Lost e The Leftovers ha infatti dichiarato che alla base del colpo di scena - ricordiamo che sono presenti spoiler all'interno dell'articolo - che ha rivelato come in realtà la storyline di Ozymandias fosse ambientata prima degli eventi sulla Terra e che Veidt fosse quindi presente fin dal principio sotto forma di statua nel giardino di Lady Trieu, ci sia il film Saw 2 (2005) diretto dal regista Darren Lynn Bousman.

In Saw 2 era accaduto qualcosa di molto simile, quando si è scoperto che il figlio del detective Eric Matthews (Donnie Wahlberg) in realtà era chiuso dentro una cassa vicino a lui. Queste sono le dichiarazioni di Lindelof intervenuto durante il podcast ufficiale di Watchmen:

"In pratica, alla fine della storia, ti accorgi che il figlio di Donnie Wahlberg era rinchiuso in una cassa dove alla fine soffocherà, e capisci che suo figlio era li fin dall'inizio del film. Tutto ciò che stavamo vedendo in realtà era avvenuto giorni prima, e io ho pensato una cosa del tipo 'Oh Dio, faremo questa cosa solo con Adrian Vedit'."

Il sequel televisivo della graphic novel di Alan Moore si è concluso lo scorso 15 dicembre con l'episodio finale intitolato See How They Fly che è risultato essere l'episodio più visto di Watchmen. Per adesso non sono previste altre stagioni, anche se la protagonista Regina King tornerebbe per Watchmen 2.