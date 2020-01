Colton Haynes celebra il finale di Arrow con un post su Instagram

Con l'episodio finale intitolato Fadeout (leggi qui la nostra recensione), si è conclusa dopo otto stagioni la parabola di Arrow. Colton Haynes, che interpreta Roy Harper, aveva lasciato la serie ma è tornato per l'ultima stagione, e poche ore prima della messa in onda dell'episodio conclusivo ha pubblicato un post su Instagram.

Nelle immagini postate, l'attore è in compagnia di Willa Olanda, che in Arrow è Thea Queen, la fidanzata di Roy. Oltre ai selfie "in borghese", c'era anche una foto di scena, anticipazione dell'incontro, nel finale di serie, tra Thea e Roy, il primo dal ritorno di quest'ultimo.

Ad accompagnare le foto, Colton Haynes ha scritto: "Stasera c'è il finale di serie di Arrow. Ho così tante foto da condividere con tutti voi, ma per adesso... ecco un'anteprima della riunione di Roy & Thea di cui sono così entusiasta. Altre storie e messaggi sinceri sono in arrivo. Vi amo tutti."

L'ultimo episodio ha fatto registrare un calo degli ascolti per Arrow. Per quanto riguarda la reunion tra i personaggi di Colton Haynes e di Willa Olanda, invece, Marc Guggenheim ha raccontato a Comicbook.com: "Abbiamo ritenuto importante riconciliare Roy e Thea, dato che i due hanno discusso, litigato, si sono lasciati e hanno fatto pace così tante volte nelle otto stagioni dello show". Per lui e per la showrunner Beth Schwartz, quindi, era fondamentale trovare per il finale la giusta dinamica tra i due.