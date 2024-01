Com'è andata Echo su Rotten Tomatoes? Ecco il punteggio della serie MCU

Per il Marvel Cinematic Universe non è un periodo facile: i voti si sono abbassati parecchio, e laddove i fan riuscivano fino a qualche tempo fa a bilanciare una critica non sempre favorevole ora sembra mancare anche il loro supporto. La speranza, dunque, è che puntare su qualcosa di diverso come Echo possa servire a invertire la rotta.

La serie con la quale ha fatto il suo esordio il logo Marvel Spotlight ha infatti messo in chiaro sin dalle prime battute di volersi distinguere dagli altri prodotti Marvel recenti per i suoi toni più maturi e vicini, se vogliamo, alle serie del cosiddetto DefenderVerse: sarà bastato tutto ciò a convincere un fandom ormai sempre più esigente?

La risposta è il più classico di nì: nel giorno del suo esordio su Disney+, Echo si è infatti assestata su Rotten Tomatoes su un rispettabile ma non esaltante 67% per quanto riguarda il giudizio della critica, mentre sul fronte spettatori si sale al 77% (quanto basta per ottenere il tanto agognato status di prodotto "fresh", ma comunque al di sotto dell'82% raccolto dal tanto vituperato The Marvels). Sarà meglio, comunque, attendere qualche giorno per un giudizio definitivo: nell'attesa, qui trovate la nostra recensione dei primi episodi di Echo.