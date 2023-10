Com'è cambiato il finale di Riverdale? Parla lo showrunner!

Lo scorso agosto, Riverdale si è concluso con la sua settima e ultima stagione, con un finale in cui gli spettatori hanno potuto dare il loro addio a questi personaggi in maniera inaspettata e originale sicuramente. Gli spettatori e i fan hanno assistito alla chiusura delle storyline, ma a quanto pare il finale della serie poteva essere diverso.

Riverdale si è conclusa dopo sette stagioni, lasciando Archie e la sua banda di amici negli anni '50, ma non senza aver dato agli spettatori una chiusura rivelando il destino finale di ogni personaggio. Ora, a quasi due mesi dal finale, il creatore della serie Roberto Aguirre-Sacasa rivela che l'ultima stagione della serie preferita dai fan era molto diversa, e che in origine doveva includere una serie di salti temporali attraverso diversi decenni fino a quando i personaggi non sarebbero tornati ai giorni nostri.

"In origine, quando abbiamo presentato la stagione, una delle idee che abbiamo proposto era che i primi 13 episodi sarebbero stati ambientati negli anni '50 e poi, a partire dall'episodio 14 o giù di lì, avremmo iniziato a spostarci nel tempo. Quindi, l'episodio 14 sarebbe stato ambientato negli anni '60, l'episodio 15 negli anni '70 e poi negli anni '80 e '90... in un certo senso fino ai giorni nostri", ha dichiarato Aguirre-Sacasa a TVLine.

Alla fine questa direzione non è stata seguita e, secondo Aguirre-Sacasa, la ragione principale è stata principalmente il budget, ma ha anche sottolineato che la serie aveva già fatto dei salti temporali nella sesta stagione e che al cast, alla troupe e agli sceneggiatori piaceva la trama ambientata negli anni Cinquanta. Addirittura, c'è chi ha definito questa storia multiversale migliore di The Flash.

"Abbiamo pensato di continuare a raccontare le storie domestiche, personali e romantiche di coming-of-age che raccontiamo, e poi spostare tutti indietro alla fine".

E anche questa idea è cambiata. Il penultimo episodio della serie ha finito per rivelare che non si poteva tornare indietro nel presente e che, invece, i personaggi avrebbero vissuto le loro vite a partire dagli anni Cinquanta. Lo showrunner ha spiegato che i "piani molto più elaborati e ambiziosi di spostare le persone nel tempo" che gli sceneggiatori avevano ultimato "quando ci siamo arrivati, non ci sembravano una cosa giusta".