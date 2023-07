Com'è finito Smalville? Il riassunto dell'epico finale

Sono passati più di dieci anni dalla conclusione di Smallville e, nonostante da quel momento altri Clark Kent abbiano fatto il loro ingresso nelle nostre vite, siamo in tanti a non aver dimenticato quel ritratto ingenuo, leggero ma a suo modo iconico dell'eroe regalatoci da Tom Welling. Ma chi ricorda il finale della serie?

Facciamo quindi un salto indietro nel tempo: è il 2011, Allison Mack non è ancora finita in carcere e la decima e ultima stagione di Smallville sta per giungere a conclusione, con il nostro Clark chiamato allo scontro decisivo prima con Darkseid e poi con la sua nemesi di sempre, Lex Luthor.

Intento a cercare di sposare la sua Lois nonostante l'apocalisse incombente, il nostro eroe si accorge di avere davanti un Oliver Queen posseduto da Darkseid: questi, durante le nozze, fornisce infatti all'amico degli anelli imbottiti di kryptonite in modo da annullarne i poteri. Clark verrà quindi salvato da Chloe prima di capire come siano andate le cose.

Successivamente il nostro quasi-Superman si reca presso la dimora dei Luthor, dove Lionel sta cercando di resuscitare il figlio Lex tramite dei cloni, prima prendendo il cuore di Tess e poi accettando di vendere l'anima a Darkseid: la stessa Tess viene poi uccisa dal fratellastro, al quale riesce però grazie a una tossina a cancellare la memoria.

Si procede quindi allo scontro tra Clark e Lionel, con quest'ultimo che esce sconfitto dalla battaglia dopo l'intervento di Jor-El, apparso al figlio per ricordargli l'importanza di questo momento della sua crescita; sconfitto Darkseid/Lionel, Clark si reca quindi alla Fortezza della Solitudine, dove riceve dal padre Jonathan il costume cucito per lui da Martha e procede quindi a respingere Apokolips, in procinto di schiantarsi sul nostro pianeta.

La seconda parte dell'episodio finale si conclude quindi con un salto temporale: Clark e Lois lavorano al Daily Planet e possono finalmente sposarsi, ma il nostro è costretto a far tardi all'appuntamento per precipitarsi a sventare una strage in città, stavolta con indosso il costume con il quale l'umanità lo identifica ormai da un po'. E voi, ricordavate l'emozionante finale di Smallville? Fatecelo sapere nei commenti!