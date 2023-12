Com'è morto Matthew Perry? Svelata la causa della morte della star di Friends

Dopo l'ultimo messaggio di Jennifer Aniston nel giorno della scomparsa di Matthew Perry, da segnalare ai fan di Friends che in queste ore è stata ufficialmente svelata la causa della morte dell'indimenticabile Chandler.

Mentre il mondo dello spettacolo è ancora in lutto per la perdita dell'attore, scomparso all'inizio di questo autunno all'età di 54 anni, la notizia di queste ore svela la causa della morte, che secondo un rapporto tossicologico pubblicato dall'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, è riconducibile agli "effetti acuti dell'uso di ketamina": il rapporto cita anche altri fattori, tra cui annegamento, malattia coronarica e effetti della buprenorfina, usata per trattare il disturbo da uso di oppioidi. La morte di Matthew Perry, avvenuta sabato 28 ottobre, viene considerata un incidente.

"Abbiamo il cuore spezzato dalla tragica perdita del nostro amato figlio e fratello", si legge in una precedente dichiarazione della famiglia della star. "Matthew ha portato così tanta gioia nel mondo, sia come attore che come amico."

In questi giorni, anche Julia Roberts ha rotto il silenzio sulla morte di Matthew Perry: l'attrice, tornata alla ribalta col nuovo film di Netflix Il mondo dietro di te, aveva frequentato l'interprete di Chandler Bing negli anni '90 dopo il suo famoso cameo nella serie tv Friends.