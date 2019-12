Come sarà il 2020 di The Walking Dead? Ecco tutti gli appuntamenti

Nell'ottobre 2020 la serie The Walking Dead compirà dieci anni e il franchise targato AMC sta entrando nel nuovo decennio più vivo che mai. Il nuovo anno, tra la serie ammiraglia e i diversi spin-off, vedrà ben 40 settimane di trasmissioni dedicate all'apocalisse zombie, che si appresta ad approdare anche al cinema.

Ecco quindi un breve riepilogo di tutto quello che il franchise The Walking Dead ha in serbo per i suoi fan per un 2020 che si preannuncia entusiasmante.

La seconda metà della stagione 10. The Walking Dead riprenderà dopo il midseason finale con l'episodio 10x09 intitolato Squeeze, che a quanto pare è stato il più difficile da girare. Come si ricorderà, abbiamo lasciato Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Aaron (Ross Marquand), Connie (Lauren Ridloff), Kelly (Angel Theory), Magna (Nadia Hilker) e Jerry (Cooper Andrews) intrappolati in una grotta da Alpha (Samantha Morton), leader dei Sussurratori.

L'uscita di scena di Danai Gurira. Nella seconda parte della decima stagione saluteremo anche Michonne, il personaggio interpretato da Danai Gurira. L'attrice, che fa parte dello show dal 2012, lo ha annunciato ufficialmente lo scorso luglio al Comic Con di San Diego, ricevendo una commossa standing ovation.

Il ritorno di Lauren Cohan. Il personaggio di Maggie aveva lasciato The Walking Dead nel corso della nona stagione, quando l'attrice era impegnata a girare Whiskey Cavalier. Il suo ritorno è stato annunciato a ottobre, in occasione del New York Comic Con.

The Walking Dead: World Beyond. Il 2020 segnerà anche il debutto della nuova serie spin-off, probabilmente in primavera. La serie sarà ambientata un decennio dopo l'apocalisse e sarà incentrata sulla prima generazione cresciuta dopo la caduta della civiltà.

Il 2020 sarà anche il primo anno senza nuove uscite del fumetto da cui è tratta la serie. Nel corso dell'anno, inoltre, si attendono novità sui film del franchise The Walikng Dead, mentre la sesta stagione dello spin-off Fear The Walking Dead è attesa in estate, e l'inizio della stagione 11 della serie principale è annunciato per ottobre.