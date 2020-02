Nash Wells nel post-Crisi: secondo lo showrunner influenzerà il resto della stagione

Con una pausa di quasi un mese finalmente stasera a febbraio verrà trasmesso il decimo episodio di The Flash 6: con esso potremmo scoprire come gli eroi di Central City affronteranno la calma, solo apparente, che aleggia sulla città dopo Crisi sulle Terre Infinite, ma soprattutto come tornerà in scena Nash Wells.

Durante l'attesissimo crossover abbiamo visto Wells (Tom Cavanagh) strettamente coinvolto tanto nella genesi della Crisi, quando libera l'Anti-Monitor, sia nel suo triste epilogo che porterà alla morte di uno dei protagonisti.

Adesso l'intera Terra-Uno conosce il suo ruolo nella vicenda e, pur conservando i suoi poteri di Pariah, il futuro per lui non sembra essere dei più rosei.

"Nash è ancora in giro, ma la domanda è: perché ?", afferma lo showrunner Eric Wallace ai microfoni di TVLine. "Questo è un mistero che ben presto getterà una lunga ombra su tutta la seconda metà della stagione."

Di seguito la sinossi ufficiale della 6x10 di The Flash, intitolata Marathon:

"Dopo che il The Citizen ha raccontato gli eventi esplosivi della Crisi, la vita di Iris (Candice Patton) è minacciata. Rifiutandosi di nascondersi da coloro che la stanno attaccando, Iris decide di esporre un'organizzazione pericolosa. Nel frattempo, Barry (Grant Gustin) deve affrontare le conseguenze della Crisi e seguire l'e ultime volontà che Oliver Queen. Stefan Pleszczynski ha diretto l'episodio scritto da Sam Chalsen e Lauren Barnett."

Come possono tutti questi eventi collegati tra loro? Come affronterà il personaggio di Cavanagh i tantissimi sviluppi che sono all'orizzonte?

Fortunatamente le risposte stanno per arrivare e non appena l'episodio sarà trasmesso le scopriremo insieme.

Quel che è certo è che nell'episodio John Diggle sarà al fianco di Barry Allen, mentre per ulteriori dettagli date un'occhiata alle altre anticipazioni di Marathon.