Come sta andando su Netflix Il problema dei 3 corpi? I numeri in streaming

Il problema dei 3 corpi è la serie Netflix del momento, ma come sta andando in fatto di numeri e visualizzazioni la nuova produzione dei creatori di Game of Thrones David Benioff e DB Weiss? Scopriamolo insieme.

La serie tv di fantascienza basata sui famosi romanzi di Liu Cixin Liu ha debuttato su Netflix lo scorso fine settimana con grande successo di critica, e a quanto pare sembra proprio che lo show stia prendendo piede anche tra gli abbonati alla piattaforma.

Dopo aver debuttato lo scorso fine settimana dietro la docuserie Homicide New York, Il problema dei 3 corpi è già arrivato in cima alle classifiche di Netflix nella sezione dedicata alle serie tv: l'ultimo aggiornamento pubblicato dal servizio, che riguarda le serie tv più viste nel corso della giornata di lunedì 25 marzo, vede la serie tv di David Benioff e DB Weiss al primo posto assoluto nella classifica, dato che oltre a Homicide New York, Il problema dei 3 corpi è riuscito a superare anche successi recenti come The Gentlemen e Avatar the Last Airbender. Sarà interessante vedere dove si fermerà la serie tv nei conteggi definitivi, dato che come saprete le misurazioni di Netflix analizzano i primi 28 giorni di programmazione sulla piattaforma.

Nel frattempo, Netflix ha organizzato un'inquietante campagna promozionale per Il problema dei 3 corpi, che ha coinvolto anche diverse stazioni italiane.

Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti oggi su