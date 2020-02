Come sta andando la stagione dei Pilot per questo 2020? Scopriamolo insieme

Ordinare o non ordinare il pilot di una serie? È questo il dilemma. E a quanto pare, per il secondo anno consecutivo, almeno tre dei cinque broadcast network principali hanno scelto di la seconda opzione.

ABC, CBS, Fox, NBC e The CW.

I big 5 dei Broadcast Network della televisione americana.

E, collettivamente, queste emittenti hanno ordinato solo 54 pilot nell'ultimo round di selezione, facendo registrare un calo nel settore rispetto agli anni precedenti.

Tra questi 54 vi sarebbero gli episodi pilota di 30 serie drammatiche, 24 commedie, 12 single-camera, 10 multicamera e 1 ibrido di animazione e live-action.

La tendenza generale pare essere quella di "andare sul sicuro", per quanto sicuro possa definirsi in questi casi, e prediligere spin-off, reboot, commedie familiari e procedural non troppo "impegnati".

ABC e Fox hanno però annunciato che ci saranno più ordini "fuori stagione", ovvero passato il classico periodo di promozione o bocciatura dei progetti, in quello che loro definiscono un "secondo ciclo". Questo permetterà agli sceneggiatori e ai registi di avere una finestra di sviluppo e lavorazione più ampia, e la qualità dei prodotti dovrebbe risentirne positivamente. Inoltre, si aprirebbero maggiori possibilità in fatto di casting e ricerca di menti creative a cui affidare la produzione.

Intanto, se taluni titoli sono già al secondo (o terzo) round di pilot come The Lost Boys di Rob Thomas, alcuni dei pilot già in cassaforte fanno ben sperare, e non sono mancati gli ordini straight-to-series, come per la commedia semi-autobiografica di NBC su The Rock, Young Rock, e la serie dell'Arrowverse Superman & Lois per The CW (il primo ordine straight-to-series di sempre per il network).

Aspettiamo dunque di vedere come procederà la stagione, e quali saranno i promossi, i bocciati, e i rimandati a... Data da destinarsi.