Come stanno andando le visualizzazioni di Fallout? I numeri su Amazon

Come stanno andando le visualizzazioni di Fallout? Dopo l'esordio sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video lo scorso 11 aprile con tutti gli episodi disponibili contemporaneamente, diamo un'occhiata alla situazione della serie tv basata sull'omonimo videogame Bethesda.

Attualmente non sono ancora stati rivelati i numeri ufficiali delle visualizzazioni ottenute da Fallout nella sua prima settimana di programmazione, ma nel frattempo possiamo confermarvi che, si, Fallout ha ottenuto un grandissimo successo su Prime Video: la serie tv, a poche ore dalla sua uscita, è diventata istantaneamente il titolo numero uno sulla piattaforma, schizzando in testa a tutte le classifiche del servizio e rimanendo ad occupare la prima posizione ancora oggi. Un ottimo risultato che, in attesa dei numeri ufficiali delle ore di visualizzazione, segue quello delle ottime recensioni ottenute dalla critica di tutto il mondo e quello della risposta ultra-positiva dei fan sui social, e che naturalmente potrebbe accelerare i lavori della stagione 2 di Fallout.

Inizialmente prevista per il 12 aprile e anticipata poi all'11 aprile, la serie tv di Fallout è stata presentata in anteprima a Canneseries ed è approdata su Prime Video con tutti gli otto episodi rilasciati simultaneamente il giorno del lancio, secondo il modello binge-watching. Il cast della serie, lo ricordiamo, vede protagonisti Ella Purnell, Kyle MacLachlan e Walton Goggins.

