Ecco come è stato animato Pogo di The Umbrella Academy

Il capo del team di effetti speciali di The Umbrella Academy, spiega il processo creativo che ha portato alla creazione di Pogo, il famoso maggiordomo di casa Hargreeves

Si sa che più le cose sono semplici più sono difficili da animare. Nell'intervista rilasciata alla rivista americana The Wrap, Everett Burrell spiega che portare sullo schermo le sottili ma importantissime espressioni facciali di Pogo sia stato molto più complicato rispetto ai numerosi effetti speciali della serie Tv.

"Come Vanya e Luther anche Pogo doveva sembrare fisicamente presente nella scena, e reagire agli avvenimenti proprio come gli altri personaggi"

Per far questo sono state girate le scene utilizzando due attori con caratteristiche e compiti diversi: il primo doveva simulare i movimenti del primate, mentre il secondo dare la voce e il tipico timbro british alla parlata del maggiordomo.

Il risultato è stato più che convincente, come si può leggere dalla nostra recensione di The Umbrella Academy. L'intervista afferma inoltre che usare due attori diversi ha aiutato non solo gli effetti speciali, ma anche Tom Hopper e co. ad immedesimarsi meglio nelle scene. Nel frattempo Ellen Page e il resto del cast hanno annunciato sui loro profili social l'inizio delle riprese della seconda stagione.

E voi quali aspettative avete per le nuove avventure dei supereroi ideati da Gerard Way?