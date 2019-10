Ecco come Arrow introdurrà lo spin-off su Black Canary, nuova serie TV dell'Arrowverse

Continuano le serie TV dedicate ai supereroi DC: oltre a quelle attualmente in onda, attualmente impegnate ad affrontare l'Anti-Monitor in Crisi sulle Terre Infinite, sembrerebbe che l'emittente televisiva The CW sia attualmente al lavoro su uno spin-off con protagonista il personaggio di Katherine McNamara.

Il nome, non ancora ufficiale, sarebbe "Green Arrow and the Canaries", oltre a Mia Smoak troveremo anche Laurel Lance e Dinah Drake e un breve pilot farà parte della puntata conclusiva di Arrow. Ecco le parole della showrunner Beth Schwartz a riguardo: "Abbiamo sempre saputo come andrà avanti la storia e il pilot avrà caratteristiche molto diverse". Sembra quindi che il nuovo team che si occuperà della sicurezza di Starling City ha ancora molto lavoro da fare, soprattutto dovrà compensare alla mancanza di Oliver Queen, che secondo quanto è stato rivelato nella settima stagione di Arrow non sopravviverà alla lotta contro il personaggio interpretato da Lamonica Garrett.

Per il resto non abbiamo ulteriori informazioni riguardo allo spin-off che vedrà le tre supereroine affrontare in prima persona i villain dei fumetti DC, non ci rimane quindi che aspettare per vedere la conclusione dell'attuale evento crossover. Nel frattempo vi lasciamo con questa foto di Oliver Queen e Mia Smoak sul set di Crisi sulle Terre Infinite.