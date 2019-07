Ecco come gli attori di Stranger Things hanno festeggiato l'uscita della terza stagione

Dopo due anni di attesa, la premiere della terza stagione della serie con Mike, Eleven, Will, Dustin e Lucas è diventata una degli eventi più attesi, con tanto di feste in piscina a tema Stranger Things. Andiamo a vedere come hanno reagito i protagonisti dello show sui loro account Instagram e Twitter.

La prima a voler dare il suo benvenuto alle nuove puntate disponibili su Netflix è stata Millie Bobby Brown, interprete di Jane "Undici" Hopper. Nella simpatica foto postata sull'account ufficiale di Instagram, ha deciso di salutare a modo suo tutti i fan della serie TV.

Finn Wolfhard, aka Michael Wheeler, invece ha deciso di condividere su Twitter un video preso dal dietro le quinte della terza stagione di Stranger Things, girato insieme agli amici e colleghi Gaten Matarazzo e Joe Keery.

Molto più impegnato è invece il messaggio lasciato da David Harbour, che i fan conoscono come lo sceriffo Jim Hopper. Accompagnandolo con una foto presa da La Storia Infinita, l'attore dice la sua sull'impatto che il cinema e la televisione hanno sulle vite di tutti, augurando a tutti quelli che guarderanno i nuovi episodi di Stranger Things di riuscire a mantenere un po' dell'innocenza che avevano durante l'infanzia.

