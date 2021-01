Come è stato avvelenato Joffrey? Spiegazione di una scena chiave di Game of Thrones

Game of Thrones è una serie ricca di colpi di scena e di morti improvvise e scioccanti, quella del giovane Re Joffrey Baratheon è stata molto particolare e causata da un avvelenamento misterioso.

Cersei Lannister ha creduto fin da subito che l’assassino di suo figlio maggiore fosse Tyrion. Il regno del non simpaticissimo Joffrey è giunto al termine nel secondo episodio della quarta stagione dopo la cerimonia del matrimonio di Joffrey e Margaery Tyrell (la nipote di Olenna).

Tyrion è stato accusato dell'omicidio di suo nipote perché era stato visto consegnare inavvertitamente il vino che aveva avvelenato fatalmente Joffrey. Morendo tra le braccia di una sconvolta Cersei, il Re punta il dito contro lo zio in tono accusatorio prima di soffocare.

Nell’episodio tre della settima stagione Jaime Lannister riceve una rivelazione: tutta la verità sulla morte di suo figlio Joffrey.

Giunto ad Alto Giardino per sventare la minaccia Tyrell, ci è stato ricordato chi ha ucciso il figlio maggiore suo e di Cersei, la sola e unica Lady Olenna.

La donna racconta la verità dopo aver bevuto il veleno fatale che l’avrebbe uccisa:



"Non vorrei morire come tuo figlio. Tenendomi il collo, con schiuma e bile che fuoriescono dalla mia bocca, occhi rosso sangue, pelle viola. Dev'essere stato orribile per te, come Guardia Reale, come padre. È stato orribile abbastanza per me, una scena scioccante, per niente quello che intendevo. Vedi, non avevo mai visto il veleno all'opera prima. Dillo a Cersei. Voglio che lei sappia che ero io."

In realtà Olenna aveva avvelenato la bevanda aiutata da Ditocorto e una collana regalata da Dontos Hollard a Sansa Stark. Il veleno era nascosto in una pietra attaccata alla collana. Durante la festa, Oleanna si avvicinò a Sansa per rammaricarsi delle sorti della sua famiglia e facendo finta di sistemarle la collana, prese furtivamente la pietra avvelenata e la rovesciò nel bicchiere di vino di Joffrey mentre lui era impegnato a prendere in giro suo zio comportandosi da bambino viziato.

La morte di Joffrey ha portato ad alcune conseguenze devastanti, ha lasciato gli spettatori di stucco e Tyrion arrestato e accusato dell'omicidio di suo nipote.



