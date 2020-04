Come potrebbe cambiare la storyline di Gabriel in The Walking Dead rispetto ai fumetti

In attesa di conoscere come e se si concluderà il season finale di The Walking Dead, diamo uno sguardo allo sviluppo narrativo del personaggio di Padre Gabriel all'interno dei fumetti per cercare di capire se potrà essere lo stesso di quello interpretato da Seth Gilliam nella serie televisiva.

Il quindicesimo episodio della decima stagione, intitolato The Tower, ha visto il gruppo dei sopravvissuti prepararsi all'ennesimo scontro con i temibili Sussurratori capitanati dal nuovo leader Beta (Ryan Hurst), dopo la dipartita di Alpha (Samantha Morton) per mano di Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Nei fumetti di Robert Kirkman, l'arco narrativo di Padre Gabriel, durante questa parte della storia, si interrompe in modo violento: l'uomo si trova posizionato sopra una torre con il compito di attivare un allarme nel momento in cui si avvicinano i camminatori. Preso dal terrore, Gabriel scivola e rimane appeso alla scala con l'orda che avanza e lentamente inizia a divorarlo.

Accadrà lo stesso anche all'interno della serie televisiva? Per come si sono svogli gli eventi nell'ultimo episodio è probabile che Gabriel possa rimanere ancora in vita, mentre a perdere la vita potrebbe essere il personaggio di Dianne (Kerry Cahill). Quest'ultima, infatti, sta per prendere il posto di Gabriel sopra la torre per poter iniziare il suo turno di osservazione.

La decima stagione di The Walking Dead viene trasmessa negli Stati Uniti dal network AMC, mentre in Italia dal canale satellitare Fox della piattaforma Sky. Per gli appassionati della serie, ricordiamo che recentemente i fan hanno scelto l'episodio peggiore di The Walking Dead.