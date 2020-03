Ecco come è cambiata la storia della guerra in The Walking Dead 10 rispetto ai fumetti

Come avete potuto vedere nel promo della puntata 12 di The Walking Dead è tutto pronto per la resa dei conti finale tra i Whisperer e i sopravvissuti guidati da Daryl, Carol e gli altri. Scopriamo quali sono state le differenze con i fumetti che raccontano di questa nuova sfida per i protagonisti.

Una delle differenze sostanziali rispetto all'opera scritta e disegnata da Robert Kirkman è il fatto che a questo punto nella storia Negan aveva già ucciso Alpha. L'ex capo dei Savior si era unito al gruppo di Alpha per riuscire ad avvicinarsi a lei, sfruttando la prima occasione per ucciderla e portare la sua testa a Rick. Inoltre sempre nella battaglia di Hilltop Negan non era presente, al suo posto, mascherata da zombi troviamo Michonne.

Nei numeri dei fumetti dedicati ai Whisperer è presente anche Carl Grimes, il figlio di Rick è morto ormai da diversi anni nella serie TV, mentre nell'opera cartacea si trova ad Hilltop, per cercare di guarire dalle ferite ricevute durante la lotta contro i Sussurratori. Infine nei fumetti Maggie è ancora la leader di Hilltop, il personaggio interpretato da Lauren Cohan si trova in prima fila a difendere la sua comunità, a differenza dello show prodotto da AMC, in cui il suo ruolo è stato affidato ad Ezekiel.

Prossimamente scopriremo come si concluderà la lotta tra i due gruppi di sopravvissuti, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della decima puntata di The Walking Dead 10.