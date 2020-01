Come se la cavano le protagoniste di Sex Education con l'italiano?

Per ricordare che la seconda stagione di Sex Education è finalmente disponibile anche in Italia, Netflix ha diffuso in rete un simpatico video che vede le protagoniste della serie alle prese con la "lingua dell'amore".

Nel filmato, che potete visionare all'interno della notizia, Emma Mackey, Aimee Lou Wood, Tanya Reynolds e Patricia Allison partecipano infatti al gioco "Italians do it better", nel quale devono indovinare la traduzione di alcune espressioni romantiche (e non) tipicamente italiane.

In questa nuova stagione, dopo aver organizzato una clinica clandestina che offre terapia sessuale a scuola per trasformare il suo intuito in una fonte di guadagno, Otis Milburn (Asa Butterfield) è ora definitivamente sbocciato e dovrà padroneggiare gli impulsi sessuali appena emersi per portare avanti la sua relazione con la fidanzata Olande, cercando allo stesso tempo di gestire il rapporto conflittuale con Maeve. Nel frattempo il liceo Moordale è nel panico per un'epidemia di clamidia, chiaro esempio di una mancata educazione sessuale nella scuola.

I nuovi episodi sono attualmente disponibili su Netflix. Per altri approfondimenti, in attesa di sapere de lo show verrà rinnovato per una terza stagione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Sex Education 2. Avete già visto la seconda stagione della serie? Se sì, fateci sapere come vi è sembrata nello spazio dedicato ai commenti.