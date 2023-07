Come mai I Cesaroni è finita? La storia della cancellazione

Aveva fatto strano quando, nel 2014, Mediaset aveva deciso di cancellare I Cesaroni, una serie che si era conquistata una fetta decisamente importante di pubblico italiano. Ma cosa era successo? Come mai si era arrivati a quel punto? Riscopriamolo assieme.

I Cesaroni su Canale 5 era per tantissimi un appuntamento fisso. Sei stagioni dal 2006 al 2014 che sono entrate nei salotti di tantissime televisioni italiane. La serie però è stata cancellata dopo la sesta stagione proprio da Mediaset.

Il motivo? Quello più antico della televisione: gli ascolti. Ne aveva parlato Antonino Antonucci, all'epoca direttore fiction Mediaset, che le ultime stagioni de I Cesaroni non erano andate bene a livello di ascolti. Stando alle sue parole per motivi di palinsesto e di una trama che ormai si stava trascinando e non dava al pubblico niente di veramente nuovo, arrivata alla quinta stagione secondo lui proprio la storia si "impantanava" un po', facendo quindi calare gli ascolti.

Di sicuro non hanno aiutato in termini di audience gli abbandoni dei volti che hanno reso famosa la serie: Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Matteo Branciamore. Attrici e attori che uno dopo l'altro hanno abbandonato I Cesaroni per virare su progetti diversi, ma inevitabilmente dando duri colpi ai fan che volevano ancora vederli nei loro storici ruoli.

Perciò alla fine è stato un mix di cose: attori che se ne vanno, una programmazione non perfetta da parte di Mediaset e una storia che sembrava non avesse più niente di nuovo da raccontare. Però se volete recuperare la serie ecco dove potete vedere I Cesaroni in streaming. Tra l'altro, sapete che fine hanno fatto gli attori de I Cesaroni?

