Come si chiama il bar di Friends? Riscopriamo uno dei luoghi più iconici della serie

Il Central Perk è la caffetteria di New York più iconica, era lì infatti che passavano gran parte del loro tempo libero a conversare i sei protagonisti della sitcom della NBC Friends. Il Central Perk si trova esattamente a 97 passi dall'appartamento di Chandler e Joey, come Joey fa notare in The One With George Stephanopoulos.

I nostri sei protagonisti siedono sempre sul divano al centro del locale, raramente si vede qualcun altro sul divano e i ragazzi lo considerano proprio, i fan più attenti hanno ovviamente notato il cartello "riservato" che capita di vedere in qualche episodio.

Rachel Green dopo la mancata celebrazione del suo matrimonio si trasferisce da Monica e inizia a lavorare come cameriera al Central Perk. La ragazza mostra inettitudine al lavoro, confonde gli ordini, trascura i suoi doveri e mostra poca cura ma nonostante questo non viene mai licenziata. Gunther, che lavora con lei finisce per innamorarsene e confesserà i suoi sentimenti solo quando Rachel starà per trasferirsi a Parigi. La ragazza lascerà il suo lavoro da cameriera nella terza stagione per un’opportunità di lavoro nella moda.



Anche Joey Tribbiani finirà per fare il cameriere al Central Perk nella sesta stagione, la sua carriera di attore non decolla e avendo bisogno di un reddito Gunther decide di lasciarlo lavorare lì. Come Rachel, anche Joy si rivela totalmente inadatto al lavoro ma per fortuna il ragazzo ottiene il ruolo da protagonista in una serie tv e abbandona il Central Perk con Gunther che gli confessa che lo avrebbe comunque licenziato.



Le esibizioni canore di Phoebe Buffay erano un appuntamento fisso e divertente al Central Perk, suonava canzoni oggi diventate ormai delle hit come Smelly Cat a un pubblico spesso confuso che non capiva il suo genio. Anche Ross ha suonato la sua musica con la tastiera al Central Perk.



La caffetteria Central Perk, è una delle ambientazioni principali della serie e per celebrare il 25° anniversario di Friends , il 1 °settembre 2019 LEGO Group ha rilasciato una replica ufficiale del set LEGO di Central Perk. Il set include l'iconica area salotto, il palco musicale di Phoebe e il bancone del caffè di Gunther, anche sette minifigure, sei delle quali sono il cast principale e il settimo è Gunther, insieme a oggetti di scena come riferimenti a determinati episodi.



