Come si chiama il cavallo di Geralt di Rivia? Le origini del destriero del Witcher

Alzi la mano chi aspetta con impazienza the Witcher 2, seconda stagione della serie che si presenta come adattamento della saga di Geralt di Rivia: rimaniamo in attesa di una data d'uscita ufficiale, ma almeno sappiamo che, presto potremo avere sostanziosi aggiornamenti per The Witcher 2.

Oggi, invece, parlaimo di una caratteristica del tutto particolare di Geralt, o meglio del suo destriero.

Coloro che non conoscono bene né i libri, né la serie videoludica di CD Projekt RED, infatti, potrebbero non conoscere bene la leggendaria Rutilia, la cavalla che Geralt porta con sé in giro per il Continente, nelle sue innumerevoli battaglie con mostri e creature. Se quindi abbiamo già risposto alla domanda che molti si saranno chiesti sul suo nome, cosa possiamo dirvi sulla storia di Rutilia?

Il nome originario della cavalla in polacco è Płotka (in inglese Roach), e vuole dire letteralmente scarafaggio; alternativamente, può indicare il pesce d'acqua dolce Rutilo (da qui, dunque, la scelta di traduzione italiana a opera della traduttrice Raffaella Belletti, che si è occupata della versione italiana de Il guardiano degli innocenti, primo libro di racconti della saga di Geralt).

Chi ci ha seguito bene nell'ultimo periodo potrà, tuttavia, porsi una domanda importante: ma se abbiamo già visto che un Witcher vive per centinaia di anni, e che affronta battaglie mortali per tutto il corso della sua vita, che grandi capacità deve avere Rutilia per essere sopravvissuta tutto questo tempo? È stata sottoposta anch'essa a mutazioni? La risposta è no, ed è molto più semplice: Geralt (interpretato nella serie da Henry Cavill) ha semplicemente chiamato Rutilia ogni cavallo che ha posseduto nella sua vita, preferendo sempre e comunque le giumente. Semplice, no? Si è risolto un gran problema di onomastica.

