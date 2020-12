Come si chiama la figlia di Ross e Rachel in Friends? Ecco com'è oggi l'attrice

Tutti gli appassionati di Friends, una delle migliori serie cult andata in onda tra gli anni Novanta e i primi anni del Duemila, ricorderanno che a un certo punto, nella strana storia d’amore fra Rachel e Ross, c’è addirittura una gravidanza inaspettata, conseguenza di una notte fuori controllo tra i due ex fidanzati.

Quella notte "brava" diede alla luce Emma, una graziosa bambina che inizialmente doveva chiamarsi Isabella, ma a Rachel non piaceva come suonava e Monica suggerì il nome di Emma. Come spesso accadeva all'epoca, anche per scopi legali, il personaggio di un infante veniva interpretato da due gemelli e in questo caso da Noelle e Cali Sheldon.

Quest'anno le due gemelle hanno festeggiato 18 anni e tutti sicuramente ricorderete l’episodio Torta a sorpresa dove Ross e Rachel decidono di far registrare un videomessaggio a tutti per poi regalarlo, nel 2020, alla loro piccola Emma per il 18esimo compleanno. Tutti lasciano visioni futuristiche e un 2020 paradossale diverso da quello attuale, ma altrettanto assurdi. Ma che fine hanno fatto adesso?

Dopo la fine di Friends (sapevate che non doveva chiamarsi Friends?) nel lontano 2004, le gemelle hanno interpretato una ragazza di nome Emma in un film del 2006 intitolato Novel Romance. Sono anche apparse nel pilot di una serie della NBC di Damian Lewis, Life, che ebbe poco successo. Nel 2015, quando le ragazze avevano 12 anni, ET le ha contattate per discutere del loro famoso ruolo in Friends. Più recentemente Cali ha preso parte al film Rougarou mentre Noelle al film Ham on Rye. Entrambe invece hanno interpretato Becca Tyler/Io nel film horror Noi di Jordan Peele.

Emma non fu l'unico caso di unico personaggio interpretato da due gemelle, ma tra questi doveva esserci anche Ben prima di essere escluso dal cast di Friends. Lo ricordate?