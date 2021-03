Come si chiama la gattara dei Simpson? Il dettaglio che potreste non ricordare

La città di Springfield è abitata da personaggi molto strani e particolari, uno di questi è senza dubbio Crazy Cat Lady, ovvero la Gattara Pazza che lancia felini a chiunque gli rivolga la parola. Ma la sua storia è davvero straziante e tragica e forse la più triste tra tutti i personaggi dello show.

Il vero nome di Crazy Cat Lady è Eleanor Abernathy, e ha fatto la sua prima apparizione nell'episodio della nona stagione "Girly Edition". Tuttavia, la sua storia non è stata rivelata fino all'episodio della stagione 18 "Springfield Up", quando il regista Declan Desmond ha realizzato un documentario sulle vite della gente di Springfield e su come sono cambiate nel corso degli anni.



Uno dei destini più tragici di tutti I Simpson è proprio quello di Eleanor, che fu una giovane donna ambiziosa e brillante che ha finito per soffrire di problemi mentali e diventare la gattara pazza.



Abernathy ha la stessa età di Homer e Marge ed era essenzialmente la Lisa Simpson della sua età, una donna intelligente, caparbia, determinata, che credeva fermamente che fosse capace di fare tutto ciò che si metteva in testa. A 24 anni si era laureata presso la Harvard Medical e la Yale Law School.



Lavorando come avvocato e medico, la vita di Eleanor sembrava perfetta. Ma quando in "Springfield Up", episodio parodia della serie di documentari Up, Declan è tornato a trovarla dopo il suo 32esimo compleanno, Eleanor svela che le pressioni sociali della sua vita ambiziosa l’avevano “bruciata”.

Ritirandosi nel suo appartamento e adottando un gatto di nome Buster, Eleanor iniziò ad abusare di all'alcol. Essendo sempre più ossessionata da gatti e alcol, dopo otto anni Eleanor aveva perso tutto nella sua vita e, all'età di 40 anni, vive per le strade di Springfield collezionando gatti selvatici in tutta la città.



Eleanor divenne più comunemente conosciuta come la "Crazy Cat Lady", senza menzionare mai i suoi successi e finita distrutta dall'alcolismo, un elemento comune alla maggior parte degli adulti di Springfield.



Scoprite quali sono le 5 battute più politicamente scorrette de I Simpson e, visto che I Simpson sono stati rinnovati per due stagioni, dovremmo aspettarci di vedere ancora Eleanor lanciare gatti, anche se conoscendo la sua storia forse non ci farà più ridere come prima.