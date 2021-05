Come si chiama realmente Kattegat? Alla scoperta del set principale di Vikings

Creato da Michael Hirst, Vikings ha debuttato su History Channel nel 2013 e originariamente doveva essere una miniserie. Poiché la prima stagione è stata accolta molto bene, c'è stato un cambio di programma ed è stata rinnovata per altre stagioni.

Vikings inizialmente si concentrava sulla leggendaria figura norrena Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) e sui suoi viaggi e incursioni insieme ai suoi fratelli vichinghi, tra cui il suo vero fratello, Rollo (Clive Standen) e il suo migliore amico Floki (Gustaf Skarsgård). La serie ha gradualmente spostato la sua attenzione sui figli di Ragnar - Bjorn, Ubbe, Hvitserk, Sigurd e Ivar - e sui loro viaggi, mentre i giorni di Ragnar tendevano a terminare fino alla stagione 4, quando è avvenuta la sua morte.

La maggior parte degli eventi sono accaduti nella città di Kattegat, ma i fan si sono sempre chiesti se questa ambientazione fosse reale o meno. Kattegat, nella serie, era un tempo governata da Ragnar e dopo la sua morte è passata a Bjorn. A quanto pare, Kattegat esiste ma non come la serie l'ha mostrata. In Vikings, Kattegat è una città situata in Norvegia, ma nella vita reale Kattegat è un posto completamente diverso: in realtà è una parte di mare situata tra Danimarca, Norvegia e Svezia. L'area è delimitata dalla penisola dello Jutland (parte della Danimarca e parte della Germania) a ovest, dalle isole dello Stretto danese della Danimarca a sud e dalle province di Västergötland, Scania, Halland e Bohusländ in Svezia a est. Kattegat ha importanti porti al suo interno, tra cui quelli di Goteborg, Aarhus, Aalborg, Halmstad e Frederikshavn. Per questo motivo, la serie è stata girata a Lough Tay, nella contea di Wicklow, in Irlanda.

Sebbene Vikings prenda molti elementi dalla mitologia e dalla storia norrena, non è completamente accurato, cambiando molte cose per adattarsi meglio alla storia che vuole raccontare. Scoprite perché Vikings è terminata dopo sei stagioni e a cosa è ispirato Vikings nei nostri approfondimenti.