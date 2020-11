Come si chiamano i mostri di Stranger Things? Guida totale sulle creature del Sottosopra

Si avvicina a grandi passi il momento della quarta stagione di Stranger Thingsnon abbiamo ancora una data ufficiale per l'uscita di Stranger Things 4, sappiamo che i lavori della produzione stanno procedendo bene, come testimoniano le immagini che ritraggono tre nuovi personaggi sul set di Stranger Things 4. Rimaniamo quindi in attesa di novità.

Per arrivare preparati al prossimo ciclo di episodi dello show ideato dai fratelli Ross e Matt Duffer, in ogni caso, sulle nostre pagine abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti e FAQ, come un'importante guida per il binge-watching degli episodi di Stranger Things, o anche una classifica dei personaggi e dei mostri più potenti di Stranger Things.

Oggi, invece, cercheremo di dare vita a quello che è un vero e proprio "bestiario" delle creature che abbiamo visto nello show, dalla prima alla terza stagione, in attesa di scoprire se dovremo avere a che fare con nuovi e terribili mostri, in futuro.

Non potevamo non iniziare con il Demogorgone, la creatura che ha infestato i nostri peggiori incubi durante la prima stagione della serie. Responsabile della morte della povera Barbara "Barb" Holland (Shannon Purser) e della sparizione di Will Byers (Noah Schnapp). Il mostro si presenta come un umanoide molto alto e forzuto, con delle mani lunghe e scheletriche; la sua caratteristica principale è l'enorme testa a forma di "fiore", che nasconde una serie di denti affilati. Davvero difficile da sconfiggere (possiede delle capacità di rigenerazione delle ferite), al momento solamente il gioco di squadra tra Nancy, Steve e Jonathan è riuscito parzialmente a respingere un Demogorgone, mentre l'unica tra i nostri eroi che può dire di averne sconfitto uno è Unidici.

Presentato inizialmente come un tenero e dolce animale da compagnia, il Democane è una creatura di cui certamente bisogna aver paura. Abituato ad attaccare in branchi, è stata la creatura responsabile della morte di Bob (Sean Astin). Il suo percorso di crescita e sviluppo è piuttosto particolare: inizia assumendo la forma di una sorta di lumaca, per diventare una creatura simile a un girino (in questi stadi è ancora innocuo); successivamente, assume la forma di una rana, che diventa sempre più grande e assume sempre di più la postura di un canide, fino alla sua forma finale, aggressiva e letale. Da soli sono poco efficaci, e specialmente se affrontati in gruppo non sono tra le creature più spaventose del Sottosopra, ma la loro forza è nel numero.

I Tralci sono dei rampicanti che fanno parte dell'Upside Down e che sono in grado di bloccare e danneggiare tranquillamente un essere umano. Sono inoltre in grado di iniettare all'interno della propria vittima delle uova, che inizierà a covare al suo interno le mostruose creature.

Presentato come la manifestazione fisica del Mind Flayer, il Mostro Ragno, che prende il possesso di Billy Hargrove (Dacre Montgomery), si presenta come un'orrenda creatura dalla forza sovraumana che può colpire con una delle sue poderose zampe e che è uno dei mostri più pericolosi che abbiamo mai visto.

E chiudiamo con il mostro ombra, la vera e più grande minaccia di tutta la serie: il Mind Flayer, la mente in grado di controllare tutto ciò che avviene nel Sottosopra e che ogni volta riesce a escogitare un nuovo piano per provare a prendere il sopravvento sul nostro mondo. Non vediamo l'ora di assistere allo scontro finale con i nostri eroi.

E voi cosa ne pensate? Quali sono a vostro avviso le creature più spaventose di Stranger Things? Quali pensate che saranno i nuovi mostri presentati nelle prossime stagioni? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!