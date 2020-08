Come si comporteranno i programmi tv nell'era post Covid? Scopriamolo insieme

Il Covid ha cambiato tutte le nostre abitudini e, le regole di distanziamento sociale hanno imposto anche un notevolissimo cambiamento dei nostri programmi televisivi. Tutti inizialmente hanno dovuto rinunciare al pubblico in studio, permettendo in seguito di accoglierne solo una minima parte. Ma come si svolgerà la prossima stagione?

Canale 5 non vuole rinunciare agli applausi dal vivo e così permetterà al pubblico di partecipare a Tu si que vales secondo un decalogo di norme estremamente rigide. Anche l'edizione di Temptation Island VIP prenderà il via normalmente. Tutti i concorrenti sono stati sottoposti a tampone e poi ad una rigorosa quarantena.

Ballando con le Stelle su Rai Uno ha invece deciso di fare a meno del pubblico ma, l'intero programma sembra ora essere a rischio a causa della positività di Samuel Peron e del pugile King Toretto. Per quanto riguarda Tale e Quale show Carlo Conti ha parlato di una speciale scenografia che permetterà al pubblico di essere estremamente ridotto nei numeri.

Barbara D'Urso dirà addio ai calorosi applausi a cui era abituata mentre Uomini e Donne pur di coinvolgere gli spettatori cambierà totalmente location. Rinunceranno poi al pubblico sicuramente L'Eredità, La vita in diretta, Verissimo, I Soliti Ignoti, Mattino 5, Uno Mattina ed É sempre mezzogiorno, il nuovo programma della Clerici.