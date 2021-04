Come si sono conosciuti Brad Pitt e Jennifer Aniston? La storia delle star di Friends

Tra le coppie più amate di Hollywood non possiamo non menzionare Brad Pitt e Jennifer Aniston. La loro storia d'amore è stata importantissima tanto che ora che sono entrambi divorziati (Brad da Angelina Jolie, Jennifer da Justin Theroux) c’è chi parla di ritorno di fiamma.

Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono conosciuti proprio ai tempi di Friends, quando entrambi erano gli attori più desiderati di Hollywood tanto che Pitt fece anche un cameo nell'amata sitcom. La conoscenza avvenne dopo un accordo tra i rispettivi agenti nel 1998. L'incontro era combinato per motivi economici e sociali, ma da lì nacque un vero grande amore che divenne evidente quando, nel 1999, comparvero insieme sul red carpet degli Emmy Awards, ma venne ufficializzato solo due mesi dopo a un concerto di Sting.

Il 29 luglio 2000 decisero anche di sposarsi a Malibù, ma purtroppo nel 2004 tutto si rompe. L'attore, sul set di Mr. and Mrs. Smith, conosce Angelina Jolie e scoppia subito la passione che porta alla separazione dalla moglie nel 2005. La Aniston, all'epoca, dichiarò questo:

"Quando ho saputo della notizia ho pianto e scosso la testa per diversi minuti. Ero troppo ferita per dare una risposta. Avevi scelto di fidarmi del mio ex marito, non volevo credere a tutti i gossip letti sulla loro relazione. Ma ho provato anche rabbia, dolore e imbarazzo".

Brad adotta i figli di Angelina, nel 2006 diventa padre di Shiloh Nouvel e nel 2008 dei gemelli Knox e Vivienne. Un’unione celebrata nel 2014 con il matrimonio. Anche in questo caso non è tutto ora quel che luccica perché mentre Jennifer Aniston sposa Justin Theroux, il matrimonio tra Brad e Angelina inizia a sfaldarsi fino a rompersi del tutto nel 2016. Dopo una lunga battaglia legale, il divorzio tra Brad e Angelina arriva ad aprile 2019. La separazione della Aniston è stata meno burrascosa, ma ora che i due sono single i tabloid si chiedono semmai si rimetteranno insieme dato che l'attrice ha sempre dichiarato di amare ancora l'ex marito.

