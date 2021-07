Come si sono conosciuti i personaggi di Friends? Riviviamo tutte le origini dello show

La sitcom è andata in onda per la prima volta nel 1994 per 236 episodi prima di concludersi nel 2004, ed è considerata da molti uno dei migliori programmi TV di tutti i tempi. Il successo è dovuto soprattutto ai protagonisti, ma come si sono conosciuti per formare il gruppo di amici più famoso di sempre?

I sei amici hanno vissuto molte avventure positive e negative nel corso della serie, ma sono sempre riusciti a restare uniti. Durante la loro vita a New York tra i 20 e i 30 anni, hanno sperimentato l'amore, la perdita, il matrimonio, la nascita di bambini e una serie di altri emozionanti eventi.

Alcuni dei personaggi di Friends hanno avuto una storia più lunga di altri, ma ciò non ha impedito una profonda connessione tra tutti loro lungo la messa in onda. Le amicizie e le relazioni che il gruppo ha stretto sono state eterne, motivo per cui è stato un tale successo per gli spettatori. Detto questo, ecco una ripartizione di come tutti i personaggi si sono incontrati.

Monica Geller

Il suo personaggio poteva essere facilmente vista come il collante che teneva insieme il gruppo. Ha un legame importante con tutti i personaggi principali di Friends e il suo appartamento era il luogo d'incontro principale, oltre a Central Perk. La prima volta che incontrò Chandler ufficialmente fu a una festa di Ringraziamento organizzata dalla famiglia Geller. Monica e Rachel, invece, erano migliori amiche sin da quando erano bambine. Per quanto riguarda Phoebe, la loro conoscenza si è avuto direttamente a New York quando è stata la sua prima coinquilina, per poi separarsi perché Phoebe non sopportava l'eccessiva pulizia di Monica. In quello stesso periodo, Monica ha incontrato Joey quando pensava di trasferirsi nello stesso edifico con Chandler. Quando Monica si è imbattuta per la prima volta in Joey, aveva una cotta per lui.

Ross Geller

Essendo il fratello maggiore di Monica, Ross conosceva gli amici di sua sorella, in particolare Rachel tanto da nutrire sentimenti nei suoi confronti fin dal liceo. Oltre a Rachel, Ross conosceva Chandler da anni prima che iniziasse Friends poiché era il compagno di stanza del college e il suo migliore amico. A tal proposito Joey è stato presentato a Ross proprio grazie a Chandler. All'inizio, Ross e Joey erano solo dei conoscenti con un amico in comune, ma poi sono diventati degli amici inseparabili. Il primo incontro di Ross con Phoebe, invece, potrebbe essere il miglior momento clou della serie: il ragazzo venne rapinato da Phoebe quando aveva 12 anni. In particolare gli era stato rubato il suo zaino, inclusa l'unica copia del fumetto di Science Boy.

Rachel Green

Rachel aveva legami con alcuni dei personaggi di Friends fin dall'infanzia. Ha incontrato Monica quando avevano solo 6 anni e l'amicizia è durata fino al liceo. Attraverso la sua relazione con Monica, Rachel ha incontrato Ross. La ragazza ha anche conosciuto Chandler a causa della sua interazione con la famiglia Geller avendolo incontrato per la prima volta a una cena del Ringraziamento nel 1987. Poi è finita al Central Perk dove ha incontrato il resto del gruppo: Phoebe e Joey. Rachel e Phoebe vanno subito d'accordo grazie alla loro reciproca amicizia con Monica. Quando Rachel si trasferì nell'appartamento con Monica conobbe anche il suo vicino Joey.

Chandler Bing

Chandler incontrò per la prima volta Ross al college quando i due erano compagni di stanza. In questo modo conobbe Monica e Rachel. Nel periodo in cui il ragazzo decise di stare nell'appartamento adiacente a Monica insieme a Joey conobbe Phoebe.

Phoebe Buffay

All'età di 14 anni, Phoebe viveva per le strade di New York City. Ad un certo punto arrivò a rapinare un ragazzino più giovane, che in seguito si è rivelato essere Ross. Una volta cresciuta, Phoebe ha incontrato la maggior parte degli altri dopo essersi trasferita nell'appartamento di Monica. Ha conosciuto Chandler, il vicino dall'altra parte del corridoio dopo che Monica ha iniziato a uscire con il suo compagno di stanza, Kip. Dopo che Kip se n'è andato, Joey ha preso il posto vacante nell'appartamento di Chandler. Phoebe ha incontrato Rachel al Central Perk nell'episodio di debutto di Friends.

Joey Tribbiani

Joey è stato uno degli ultimi membri a unirsi al gruppo principale di Friends. Ha conosciuto Chandler dopo aver risposto a un annuncio di ricerca di un nuovo coinquilino. Dopo un colloquio conoscitivo non andato benissimo, ha incontrato Monica in una maniera molto imbarazzante spogliandosi davanti a lei. Chandler, tuttavia, decise di dargli un'altra chance e in questo modo Joey ha potuto conoscere Ross, nonché uno dei migliori amici di Chandler. Il trio ha stretto nel tempo una forte amicizia che ha portato Joey a conoscere Phoebe. Infine Joey ha incontrato Rachel al Central Perk dopo che la ragazza era scappata dalla sua cerimonia di matrimonio cercando Monica.

Insomma, alla fine della serie dopo 10 anni di amicizia si era creato un rapporto davvero forte nonostante i vari alti e bassi produttivi. I protagonisti di Friends, comunque, sono 6 ma vediamo insieme una classifica in ordine di gradimento da parte del pubblico. Ecco, infine, la nostra recensione di Friends: The Reunion.